Picchiata e drogata dai genitori | Ti sposi con chi vogliamo noi

Quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva sette anni quando ha messo piede per la prima volta a Rimini, dove è cresciuta come qualsiasi adolescente: scuola, compagni, amicizie, progetti. Ma, non appena ha raggiunto la maggiore età, la sua vita – quella di una ragazza bengalese, oggi ventenne – è stata riportata indietro di secoli, travolta da un matrimonio combinato deciso dai genitori e imposto con l’inganno, con la forza, e persino con l’uso di farmaci sedativi. Secondo l’inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Rimini, la famiglia avrebbe orchestrato un piano preciso: riportarla in Bangladesh con la scusa di un’anziana nonna malata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

