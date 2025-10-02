Manda al padre di lei foto della figlia in pose erotiche e la minaccia: "Se tu mi lasci, ti ammazzo o ammazzo i tuoi gatti". Le avrebbe sputato in faccia mentre lei si trovava sul letto di una clinica, e avrebbe cercato di costringerla a fare un bonifico di 800 euro sul suo conto. Per una serie di episodi un 40enne è finito sotto accusa per i reati di stalking, estorsione, furto, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e lesioni personali aggravate. I fatti al centro del processo sarebbero avvenuti tra ottobre del 2024 e marzo di quest’anno, tra Civitanova, Ancona e il Fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Picchiata dal mio ex anche in ospedale"