picchiata anche quando allattavo

Geloso e prepotente avrebbe fatto vivere l’inferno alla propria compagna, per due anni, tornando a casa ubriaco, picchiandola anche quando allattava il loro bambino e minacciandola di morte così: "Ti riempio la bocca di sangue, aspetto che chiudi e te la faccio pagare, pagherai per tutte le donne che ho avuto, ti metto la faccia sulla griglia". Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate è finito a processo davanti al collegio penale un 43enne romeno, residente a Jesi, infermiere. E’ difeso dall’avvocato Marco Polita. La ex compagna, una 36enne romena, lo ha denunciato due volte nel 2023 dopo diversi episodi subiti negli anni della convivenza iniziata a fine 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

