Picchia la figlia 13enne per strada a Fuorigrotta | denunciato padre violento

All'aggressione hanno assistito gli agenti della Polizia Municipale, che sono intervenuti per fermare l'uomo violento. Sulla vicenda sono stati attivati anche gli assistenti sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

