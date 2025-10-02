Picchia la figlia 13enne in strada davanti a tutti | denunciato

Napolitoday.it | 2 ott 2025

Gli agenti della Polizia locale di Napoli hanno bloccato un uomo che stava colpendo con violenza la figlia tredicenne. Gli uomini dell'ufficio Attività Investigative del servizio Sanzioni amministrative, durante un servizio di notifica di atti giudiziari in borghese lungo via Diocleziano, sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

