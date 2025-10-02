Piazzapulita la Global Sumud Flotilla e Gaza al centro del talk

Davidemaggio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla e tutto ciò che sta accadendo a Gaza saranno al centro del nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show del giovedì di La7 condotto da Corrado Formigli, in onda in prima serata alle 21.15. Anticipazioni e ospiti del 2 ottobre 2025. Tra i temi della puntata, oltre alla missione umanitaria della Flotilla, tra consenso popolare e attacchi del governo, si affronterà anche il piano del presidente Donald Trump per Gaza.  A seguire,  Piazzapulita  proporrà una nuova inchiesta sui rapporti commerciali tra Italia e Israele. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la giornalista del  The Atlantic,  Anne Applebaum; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nonché conduttore di Lezioni di Mafie, Nicola Gratteri; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari; la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia; i giornalisti Marianna Aprile, Maurizio Molinari, Italo Bocchino e Alessandra Sardoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

piazzapulita la global sumud flotilla e gaza al centro del talk

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, la Global Sumud Flotilla e Gaza al centro del talk

In questa notizia si parla di: piazzapulita - global

Piazzapulita, Formigli segue in diretta il viaggio della Global Sumud Flotilla

Piazzapulita, Formigli segue in diretta il viaggio della Global Sumud Flotilla

piazzapulita global sumud flotillaPiazzaPulita, anticipazioni 2 ottobre: temi e ospiti. Dalla Flotilla al piano di Trump per Gaza - Nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk di Corrado Formigli che torna in prima serata per mettere a fuoco le faglie dell’attualità italiana e internazionale. Segnala msn.com

piazzapulita global sumud flotillaPiazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025 - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Piazzapulita Global Sumud Flotilla