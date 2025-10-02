Piazzapulita la Global Sumud Flotilla e Gaza al centro del talk
La Global Sumud Flotilla e tutto ciò che sta accadendo a Gaza saranno al centro del nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show del giovedì di La7 condotto da Corrado Formigli, in onda in prima serata alle 21.15. Anticipazioni e ospiti del 2 ottobre 2025. Tra i temi della puntata, oltre alla missione umanitaria della Flotilla, tra consenso popolare e attacchi del governo, si affronterà anche il piano del presidente Donald Trump per Gaza. A seguire, Piazzapulita proporrà una nuova inchiesta sui rapporti commerciali tra Italia e Israele. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la giornalista del The Atlantic, Anne Applebaum; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nonché conduttore di Lezioni di Mafie, Nicola Gratteri; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari; la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia; i giornalisti Marianna Aprile, Maurizio Molinari, Italo Bocchino e Alessandra Sardoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: piazzapulita - global
Piazzapulita, Formigli segue in diretta il viaggio della Global Sumud Flotilla
Piazzapulita, Formigli segue in diretta il viaggio della Global Sumud Flotilla
Le forze israeliane stanno bloccando la Global Sumud Flotilla: idranti ad alta pressione contro la nave Grande Blu. Questo video arriva in diretta da Emanuela Pala, a bordo dell’imbarcazione. https://la7.it/piazzapulita/video/forze-israeliane-contro-la-global-s - X Vai su X
Un aggiornamento in diretta dalla #GlobalSumudFlotilla ora con Emanuela Pala, a bordo della barca Grande Blu. #piazzapulita - facebook.com Vai su Facebook
PiazzaPulita, anticipazioni 2 ottobre: temi e ospiti. Dalla Flotilla al piano di Trump per Gaza - Nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk di Corrado Formigli che torna in prima serata per mettere a fuoco le faglie dell’attualità italiana e internazionale. Segnala msn.com
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025 - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Secondo tpi.it