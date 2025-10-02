piazzapulita la global sumud flotilla e gaza al centro del talk

La Global Sumud Flotilla e tutto ciò che sta accadendo a Gaza saranno al centro del nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show del giovedì di La7 condotto da Corrado Formigli, in onda in prima serata alle 21.15. Anticipazioni e ospiti del 2 ottobre 2025. Tra i temi della puntata, oltre alla missione umanitaria della Flotilla, tra consenso popolare e attacchi del governo, si affronterà anche il piano del presidente Donald Trump per Gaza. A seguire, Piazzapulita proporrà una nuova inchiesta sui rapporti commerciali tra Italia e Israele. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la giornalista del The Atlantic, Anne Applebaum; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nonché conduttore di Lezioni di Mafie, Nicola Gratteri; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari; la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia; i giornalisti Marianna Aprile, Maurizio Molinari, Italo Bocchino e Alessandra Sardoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

