Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 ottobre 2025
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 ottobre 2025. Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui: la Flotilla tra consenso popolare e attacchi del governo e il piano Trump per Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: piazzapulita - anticipazioni
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 11 settembre 2025
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 settembre 2025
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 settembre 2025
#Piazzapulita, Lilli Gruber e Aldo Cazzullo ospiti di Formigli #CorradoFormigli mostrerà in esclusiva l’ultima intervista a Laura Santi, la giornalista morta a Perugia con suicidio assistito. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 25 settembre 2025 - X Vai su X
La Ricetta della Felicità, anticipazioni seconda puntata di giovedì 2 ottobre 2025 Nella seconda puntata di giovedì 2 ottobre la sparizione di Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025 - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Segnala tpi.it
Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli indaga sui rapporti commerciali tra Italia e Israele. Le anticipazioni - Oggi 2 ottobre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. affaritaliani.it scrive