Piazza Risorgimento interdetta alla sosta e al transito da domani e tutti i venerdì una parte dell’area parcheggio

Tempo di lettura: < 1 minuto Per consentire lo svolgimento del mercato, tutti i venerdì a partire da domani dalle ore 06,00 alle ore 16 vigerà, come disposto da ordinanza, l’interdizione di sosta e transito lungo una parte dellarea parcheggio di Piazza Risorgimento. Si tratta dell’area adiacente Viale Mellusi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

