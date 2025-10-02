Piazza di spaccio nella sua abitazione | ai domiciliari 38enne

I Carabinieri della Sezione operativa e della stazione di giugliano in Campania hanno tratto in arresto in flagranza di reato R.P. classe 87 di Giugliano presso la sua abitazione di viale dell’ariete con 78 grammi di hashish, 37 grammi di cocaina ed una cospicua somma di denaro contante. Sono in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

