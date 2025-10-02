Piazza di spaccio nella sua abitazione | ai domiciliari 38enne

I Carabinieri della Sezione operativa e della stazione di giugliano in Campania hanno tratto in arresto in flagranza di reato R.P. classe 87 di Giugliano presso la sua abitazione di viale dell’ariete con 78 grammi di hashish, 37 grammi di cocaina ed una cospicua somma di denaro contante. Sono in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - spaccio

Spaccio e degrado in piazza Garibaldi, Perini (FdI) al prefetto: "Surreale negare". E lo scontro diventa un caso politico

Piazza Garibaldi, continua lo spaccio: 32enne sorpreso con 5 dosi di cocaina

Smantellata piazza di spaccio nel Casertano, cinque in manette

Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato ad Andria (BAT): arrestati 30 appartenenti a 6 organizzazioni criminali, accusati di traffico di cocaina, marijuana, hashish ed eroina. Ogni gruppo gestiva una piazza di spaccio con lo stesso sistema: “centralinist - facebook.com Vai su Facebook

Contrasto allo spaccio di stupefacenti con l'unità cinofila! Nella serata di giovedì #25settembre, personale in abiti civili dei Nuclei Cinofili e Pronto Impiego della Polizia Locale ha svolto un servizio mirato di contrasto allo spaccio nei pressi di piazza Zorzetto - X Vai su X

A Piazza Bologna è finita la "neve": un box con telecamere e armi da guerra a difesa della cocaina, sequestrati 67 chili - Nel garage anche un chilo di tusi e di marijuana, un libro mastro e oltre a 54mila euro in contanti. Lo riporta romatoday.it

Sequestrate munizioni da guerra e cocaina rosa in una casa: ogni dose vale almeno 300 euro - Un uomo è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato vari chili di droga e armi con matricola abrasa nella sua abitazione di piazza Bologna ... Scrive fanpage.it