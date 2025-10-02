Piazza 24 maggio

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si era cominciato anni fa con un materasso di fortuna poi si sono aggiunti letti comodini sedie piante libri cibo.se questa è accogliere forse bisogna trovare altre soluzioni da parte del comune tipo case di quei signori che predicano accoglienza per esempio.poi il paradosso è che occupare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - maggio

Piazza XXIV Maggio deserta: tutti i negozi che hanno chiuso (e perché)

Controlli della polizia fra i giovani in piazza primo maggio: denunciati in due per possesso di coltelli

Mappa dei sapori Friuli Doc, in piazza Primo Maggio zona veg e gluten free

piazza 24 maggioMercato, gazebo a piazza XXIV Maggio ko dopo 24 ore: trasferimento in salita - Frascarelli annuncia interrogazione; operatori chiedono tempi certi. Riporta civonline.it

I Bersaglieri hanno sfilato per la città, ecco le immagini (video) - Dopo il concentramento in Piazza Carmine, il corteo ha attraversato il tragitto lungo Piazza Progresso, corso Umberto, Piazz ... Si legge su licatanet.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza 24 Maggio