Pianura ritrovata un’auto di lusso rubata a Barcellona

La Polizia Metropolitana di Napoli recupera, nel quartiere Pianura, una Renault Arkana da 40mila euro, sottratta due giorni prima nello scalo spagnolo. La Polizia Metropolitana di Napoli recupera una Renault Arkana da 40mila euro, sottratta due giorni prima nello scalo spagnolo NAPOLI – Colpo della Polizia Metropolitana di Napoli che, nel quartiere Pianura, ha individuato . 🔗 Leggi su 2anews.it

