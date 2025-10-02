Piano Usa per Gaza | sì della Camera Opposizioni astenute nessun voto contrario

Firenzepost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza e Azione per sostenere "l'iniziativa di pace messa in campo dagli Usa" per Gaza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

piano usa per gaza s236 della camera opposizioni astenute nessun voto contrario

© Firenzepost.it - Piano Usa per Gaza: sì della Camera. Opposizioni astenute, nessun voto contrario

In questa notizia si parla di: piano - gaza

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti

piano usa gaza s236Ecco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu - web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: La de- Scrive tpi.it

piano usa gaza s236PIANO USA PER GAZA/ “È un protettorato modello Kosovo, Hamas al bivio e Netanyahu potrebbe smentirsi” - Per la Striscia pronto un modello kosovaro sotto l'egida di USA e Paesi mediorientali ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Piano Usa Gaza S236