Piano Usa per Gaza | sì della Camera Opposizioni astenute nessun voto contrario

Con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza e Azione per sostenere "l'iniziativa di pace messa in campo dagli Usa" per Gaza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

