Piano Trump per Gaza Hamas pronta ad accettarlo Ma chiede alcune modifiche
Roma, 2 ottobre 2025 – Nonostante l'ala militare di Hamas (come riferisce la BBC) abbia bocciato il piano del presidente Usa Donald Trump in quanto ritiene che sia stato concepito per porre fine al gruppo islamista, emerge un cauto ottimismo sul via libera all’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia. I mediatori arabi hanno avuto colloqui produttivi con Hamas e una risposta “positiva” potrebbe arrivare già oggi. Lo dice al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati. La fonte chiarisce che, anche se la risposta di Hamas sarà “positiva”, richiederà comunque diverse modifiche alla proposta israeliana, proprio come il primo ministro Benjamin Netanyahu è riuscito ad apportare modifiche nei giorni precedenti alla pubblicazione del piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
