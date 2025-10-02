Piano per l’uso degli spazi | Attività in ogni palestra
Dalla cogestione per i prossimi nove anni della pista di atletica insieme alla Federazione Italiana Triathlon a un nuovo approccio per garantire spazi adeguati a ogni disciplina nella varie palestre cittadine: il Comune si prepara a tracciare un diverso modello per lo sport cesenate. A tirare la fila del progetto c’è l’assessore Christian Castorri, che ieri ha illustrato il piano in commissione consiliare, in attesa di proporne l’approvazione durante il consiglio comunale del 9 ottobre. Castorri, in relazione alla pista di atletica si aprono nuovi scenari? "Credo che potremmo rappresentare un caso di studio anche per altre città italiane perché in effetti il percorso che abbiamo intrapreso può davvero segnare una svolta nel modo di affrontare il tema dell’utilizzo e della valorizzazione degli impianti sportivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piano - spazi
Milano si fa bella: il maxi piano del Comune per riqualificare gli spazi culturali
Il Piano dell'Arenile passa in consiglio. Piscine, nuovi spazi per lo sport e +37% di spiaggia libera: ecco gli obiettivi
Verde e rigenerazione degli spazi pubblici, i criteri per le proposte dei privati nel piano urbanistico
Approvata dal Consiglio comunale la variante semplificata al Piano Operativo per il complesso universitario di San Francesco. Previsti nuovi spazi didattici per studenti e docenti - facebook.com Vai su Facebook
Piano casa con i comuni dell’hinterland: rigenerare spazi per creare abitazioni a prezzi accessibili - Case accessibili e nuovi servizi nei Comuni della Città metropolitana nelle aree da recuperare di proprietà di Palazzo Marino. Scrive milano.repubblica.it