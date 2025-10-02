Dalla cogestione per i prossimi nove anni della pista di atletica insieme alla Federazione Italiana Triathlon a un nuovo approccio per garantire spazi adeguati a ogni disciplina nella varie palestre cittadine: il Comune si prepara a tracciare un diverso modello per lo sport cesenate. A tirare la fila del progetto c’è l’assessore Christian Castorri, che ieri ha illustrato il piano in commissione consiliare, in attesa di proporne l’approvazione durante il consiglio comunale del 9 ottobre. Castorri, in relazione alla pista di atletica si aprono nuovi scenari? "Credo che potremmo rappresentare un caso di studio anche per altre città italiane perché in effetti il percorso che abbiamo intrapreso può davvero segnare una svolta nel modo di affrontare il tema dell’utilizzo e della valorizzazione degli impianti sportivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano per l’uso degli spazi: "Attività in ogni palestra"