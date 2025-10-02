Piano da 140mila euro Scuole e uffici pubblici addio acqua in bottiglia L’idea dei dieci Comuni

Niente più bottigliette usa e getta nei corridoi delle scuole e negli uffici pubblici: il Circondario punta a sostituirle con erogatori di acqua pubblica, accessibili e gratuiti. È questo il cuore di ' Sorgenti di comunità ', il progetto approvato dalla Giunta dell'ente di via Boccaccio e candidato al bando Atersir 2025 per la prevenzione e riduzione dei rifiuti. Un piano che guarda alla sostenibilità e che, se finanziato, metterà a disposizione 46 erogatori d'acqua distribuiti tra scuole e sedi comunali, raggiungendo circa 4.700 studenti e 400 dipendenti degli uffici. Il costo complessivo dell'operazione è di 136.

