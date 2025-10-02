Il successo centrato a Perugia, ha portato entusiasmo in casa Pianese. Ma è già acqua passata, le zebrette sono pronte a scendere nuovamente in campo: domani sera (fischio di inizio alle 20,30), sul monte Amiata arriverà il Livorno dell’ex Formisano. L’obiettivo di Simeoni e compagni è conquistare i primi tre punti tra le mura amiche del Comunale. "Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte quelle affrontate finora. Loro hanno grandi qualità, ma anche noi. Si preannuncia una bella sfida" ha così presentato il match, il difensore Francesco Chesti (nella foto). "Al Curi è stata una grande prestazione di squadra – ha affermato il bianconero, riavvolgendo il nastro di qualche giorno –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese, massima concentrazione sul Livorno. Chesti: "Due squadre di qualità. Una bella sfida"