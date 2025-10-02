Piacenza a Parigi per presentare la riqualificazione di Piazza Casali e delle ex Scuderie di Maria Luigia
La riqualificazione di Piazza Casali e delle ex Scuderie di Maria Luigia è stata al centro della trasferta istituzionale che ha portato il 2 ottobre a Parigi il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e l’assessore all’Urbanistica, Adriana Fantini. L’Amministrazione comunale è stata infatti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
