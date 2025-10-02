Petrotto presenta Sento | il nuovo singolo dal 22 ottobre su tutte le piattaforme
Il cuore che batte come ritmo, il respiro che diventa melodia, il vento e il sole che trasformano i sentimenti in immagini sonore. Da questa intuizione prende vita “Sento”, il nuovo singolo del professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante che non smette mai di sorprendere e che, ancora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: petrotto - presenta
Un battito che diventa canzone: in arrivo "Sento" di Salvatore Petrotto - Il palermitano Salvatore Petrotto, violinista e cantante, non si ferma mai e continua a portare avanti nuovi progetti musicali. Come scrive palermotoday.it