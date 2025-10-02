Petrotto presenta Sento | il nuovo singolo dal 22 ottobre su tutte le piattaforme

Il cuore che batte come ritmo, il respiro che diventa melodia, il vento e il sole che trasformano i sentimenti in immagini sonore. Da questa intuizione prende vita “Sento”, il nuovo singolo del professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante che non smette mai di sorprendere e che, ancora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it