Petrolio vira al ribasso e cade a minimi 4 mesi Brent 64,17 dollari
Roma, 2 ott. (askanews) – Netta inversione di rotta per i prezzi del petrolio, che tornano a calare marcatamente e si portano ai minimi da quattro mesi dopo indiscrezioni di stampa che rilanciano le prospettive di un eccesso di offerta. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord cade dell’1,81% a 64,17 dollari, sui minimi dal 2 giugno scorso. Il West Texas Intermediate cede l’1,91% a 60,60 dollari. Secondo alcune speculazioni della stampa specialistica diversi produttori consociati nell’Opec+, il cartello allargato degli esportatori, potrebbero concordare un aumento dell’offerta pari a 500. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
