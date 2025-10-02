Al largo di Saint-Nazaire, la marina francese ha fermato e immobilizzato una petroliera appartenente alla flotta ombra russa, lo strumento con cui Mosca aggira le sanzioni occidentali e prepara o compie operazioni ibride. Come riportato da Le Monde, il nome della nave, Pushpa, bandiera del Benin, è familiare agli addetti ai lavori. Inserita nelle liste nere europee, in passato è stata ribattezzata più volte, battendo di volta in volta i vessilli di Mongolia, Gambia, Gabon o Malawi. Un classico della navigazione ombra, bandiere di comodo, società schermo, triangolazioni tra Seychelles, Dubai ed Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Petroliera russa sotto sequestro in Francia. Ecco la flotta fantasma del Cremlino