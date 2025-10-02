Petroliera russa sotto sequestro in Francia Ecco la flotta fantasma del Cremlino
Al largo di Saint-Nazaire, la marina francese ha fermato e immobilizzato una petroliera appartenente alla flotta ombra russa, lo strumento con cui Mosca aggira le sanzioni occidentali e prepara o compie operazioni ibride. Come riportato da Le Monde, il nome della nave, Pushpa, bandiera del Benin, è familiare agli addetti ai lavori. Inserita nelle liste nere europee, in passato è stata ribattezzata più volte, battendo di volta in volta i vessilli di Mongolia, Gambia, Gabon o Malawi. Un classico della navigazione ombra, bandiere di comodo, società schermo, triangolazioni tra Seychelles, Dubai ed Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: petroliera - russa
Incursioni di droni in Danimarca, Parigi indaga su petroliera fantasma russa. Vertice Ue a Copenaghen, arrivano esperti ucraini e sistemi di difesa alleati
Ucraina: Macron, 'indagini su petroliera sospettata di far parte flotta ombra russa'
Droni in Europa, il ‘mistero’ della petroliera russa: spuntano i dati sospetti
Droni sulla Danimarca, la polizia francese abborda una petroliera russa della «flotta fantasma» | Allarme Ue sulla «guerra ibrida» - X Vai su X
La 'flotta ombra' russa in Francia. Blitz della Marina su una petroliera - facebook.com Vai su Facebook
Iran: aumenta tensione nel Golfo dopo sequestro petroliera Uk - Le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz si trovano al centro delle mosse dell'Iran, che sta lottando contro le sanzioni e le manovre statunitensi tese ad aumentare la presenza ... Riporta milanofinanza.it