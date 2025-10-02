Tra applausi, sorrisi e scodinzolii, l’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival Giubileo Edition 2025 si è conclusa con la vittoria di “Enzo, lui vede con il cuore”, storia di pura inclusione capace di commuovere la platea. Un epilogo in cui cinema, affetto e solidarietà si sono fusi in un abbraccio collettivo. Atmosfera in sala: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Pet Carpet Film Festival 2025: “Enzo” vince e dona cibo ai rifugi