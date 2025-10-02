Peste suina il commissario bacchetta | Più monitoraggio e dati per togliere le restrizioni

Ilpiacenza.it | 2 ott 2025

«Non ci possiamo rilassare, la strada è ancora lunga. Dobbiamo accelerare, avere più slancio. Molte cose sono state fatte, altre ne dobbiamo ancora fare. Piacenza si trova ancora nella zona di massima restrizione, se vogliamo rinegoziare con l’Unione Europea per eliminare, dal gennaio 2026, la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

