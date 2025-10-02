Pesca pubblicato un bando da 3 milioni di euro per rafforzare la competitività del settore
Al via bando da 3 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nei porti di pesca e nei luoghi di sbarco. Il provvedimento, che prevede finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro per ogni progetto, si rivolge ai Comuni, alle Autorità di sistema portuale del mare e ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: pesca - pubblicato
Oggi è stato pubblicato sul sito del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea l’elenco definitivo delle domande ammissibili relative all’Avviso pubblico ex art. 39 L.R. n. 9/2019 – Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura. Un provvedimento att - facebook.com Vai su Facebook
Uno studio pubblicato su @SciReports rivela che la #pesca a #strascico riduce drasticamente la #biodiversità dei fondali del #Mediterraneo, minacciando stabilità degli ecosistemi e risorse ittiche. Leggi l’articolo: https://ehabitat.it/2025/09/25/la-pesca-a-str - X Vai su X
Bando da 3 milioni per la pesca, Sammartino: "Risposta concreta alle sfide quotidiane delle marinerie" - Il fine è rafforzare la competitività del settore siciliano, che si inserisce nel quadro degli obiettivi europei di sostenibilità e innovazione ... Segnala msn.com
Pesca, la Regione pubblica un bando di oltre 2 milioni per il programma Feampa - Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Si legge su giornaledicalabria.it