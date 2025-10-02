Perugia l' annuncio della Regione | è nata la bambina della famiglia palestinese arrivata da Gaza a luglio
“In mezzo a un mare di brutte notizie, una ci riempie di gioia e speranza. Questa notte alle 3.15 è nata S., la bambina della prima famiglia palestinese accolta pochi mesi fa in Umbria. La piccola e la mamma stanno bene e per noi è davvero un’emozione forte”. A darne l’annuncio la presidente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
