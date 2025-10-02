Perugia l' allarme | finto carabiniere bussa alle porte degli anziani per rubare soldi e gioielli

2 ott 2025

Un uomo si è spacciato per un carabiniere, tentando di raggirare i residenti di Casaglia. Accade nella periferia di Perugia, dove un uomo con una scusa pretestuosa ha cercato di entrare in casa di alcuni cittadini, per impadronirsi di denaro e gioielli. L’allarme è scattato dopo un episodio che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

