Perugia la Cgil proclama lo sciopero generale in difesa della Flotilla e Gaza

Perugiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil ha indetto per venerdì 3 ottobre “lo sciopero generale nazionale per tutta la giornata e in tutti i settori pubblici e privati in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Per la stessa giornata, la Cgil ha anche annunciato due manifestazioni in Umbria: a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perugia - cgil

perugia cgil proclama scioperoLa Cgil proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Difendere Gaza e i principi costituzionali” - La mobilitazione durerà l’intera giornata e coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Scrive targatocn.it

perugia cgil proclama scioperoIsraele assalta la Flotilla: la Cgil proclama lo sciopero generale. A Milano corteo da Porta Venezia - Mobilitazione nazionale venerdì 3 ottobre dopo l’abbordaggio delle navi umanitarie, con a bordo anche molti attivisti italiani: “Inaccettabile il silenzio e l'inerzia del governo” ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perugia Cgil Proclama Sciopero