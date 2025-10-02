Però… c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti… | a Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli fa ascoltare le intercettazioni ambientali che riguardano Sempio

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025

A “ Chi l’ha visto? ” tengono banco le intercettazioni di Andrea Sempio, soprattutto i passaggi che non sono mai stati trascritti nei documenti ufficiali. Federica Sciarelli nella puntata in onda l’1 ottobre su Rai3 fa sentire più volte intercettazioni ambientali che riguardano Sempio chiedendo ai telespettatori un aiuto nel trascrivere le parti ad oggi ancora mancanti e che vadano a integrare quel che invece si sente. Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, parlando in auto dice: “Quando vanno a guardare loro vanno a vedere. foto, filmati, qualunque cosa. però. c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

