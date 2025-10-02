Perin saggio dopo Villarreal Juve | Rammarico sì Ma abbiamo anche questa grande consapevolezza Il suo messaggio -FOTO
Perin così dopo il pareggio in Champions League: delusione per la vittoria sfumata, ma grande fiducia nel potenziale della squadra. Un’analisi lucida, matura, che non nasconde la delusione ma che guarda al futuro con grande ottimismo. Il giorno dopo il pareggio beffardo in casa del Villarreal, anche Mattia Perin, protagonista a sorpresa della notte di Champions League, ha affidato ai social network il suo pensiero. Il suo è un messaggio da leader, che analizza il risultato ma soprattutto traccia la strada per il futuro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Perin (@mattiaperin) Perin Juve: l’analisi lucida del leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
