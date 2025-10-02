Perin a Prime Video | Il gol di Gatti è stato preparato in allenamento Tudor ci dice sempre questa cosa sulle rimesse

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perin a Prime Video, il portiere svela i dettagli del pareggio: la rovesciata di Gatti nasce da uno schema provato in allenamento su rimessa lunga. Un capolavoro di istinto e acrobazia, ma anche il frutto di uno schema provato e riprovato in allenamento. Dietro il gol spettacolare in rovesciata di Federico Gatti, che ha dato il via alla rimonta della Juventus contro il Villarreal, c’è un retroscena svelato dal portiere Mattia Perin. Intervenuto ai microfoni di  Prime Video  al termine della partita, l’estremo difensore ha spiegato il perché di quella strana esultanza, con tanti compagni corsi ad abbracciare proprio lui dopo la rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

perin a prime video il gol di gatti 232 stato preparato in allenamento tudor ci dice sempre questa cosa sulle rimesse

© Juventusnews24.com - Perin a Prime Video: «Il gol di Gatti è stato preparato in allenamento, Tudor ci dice sempre questa cosa sulle rimesse»

In questa notizia si parla di: perin - prime

Tudor a Prime Video: «Ecco perché gioca Perin. Yildiz è fortissimo, quelli forti devono giocare vicino alla porta. Sulla posizione di Koopmeiners…»

perin prime video golPerin a Prime Video: "Il gol di Gatti l'avevamo preparato. Esultanza? Una cosa dello spogliatoio, resta tra di noi" - Le parole del portiere bianconero: Sul gol di Gatti molti sono venuti a esultare da te, indicandoti. Segnala tuttojuve.com

perin prime video golJuventus, Perin torna sul gol di Gatti: "Preparato col mister. Esultanza? Cose nostre" - Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2- Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Perin Prime Video Gol