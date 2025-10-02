Perin a Prime Video | Il gol di Gatti è stato preparato in allenamento Tudor ci dice sempre questa cosa sulle rimesse
Perin a Prime Video, il portiere svela i dettagli del pareggio: la rovesciata di Gatti nasce da uno schema provato in allenamento su rimessa lunga. Un capolavoro di istinto e acrobazia, ma anche il frutto di uno schema provato e riprovato in allenamento. Dietro il gol spettacolare in rovesciata di Federico Gatti, che ha dato il via alla rimonta della Juventus contro il Villarreal, c’è un retroscena svelato dal portiere Mattia Perin. Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della partita, l’estremo difensore ha spiegato il perché di quella strana esultanza, con tanti compagni corsi ad abbracciare proprio lui dopo la rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
