Perfino una toga sbugiarda Bassetti | cade anche la favola dell’aggressione

Laverita.info | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La virostar denunciò un uomo per avergli rivolto minacce durante una presentazione a Sanremo nel 2022. Ora un giudice di Imperia ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste: «Nessuna intimidazione». 🔗 Leggi su Laverita.info

perfino una toga sbugiarda bassetti cade anche la favola dell8217aggressione

© Laverita.info - Perfino una toga sbugiarda Bassetti: cade anche la favola dell’aggressione

In questa notizia si parla di: perfino - toga

Cerca Video su questo argomento: Perfino Toga Sbugiarda Bassetti