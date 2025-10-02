Perfino una toga sbugiarda Bassetti | cade anche la favola dell’aggressione
La virostar denunciò un uomo per avergli rivolto minacce durante una presentazione a Sanremo nel 2022. Ora un giudice di Imperia ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste: «Nessuna intimidazione». 🔗 Leggi su Laverita.info
Perfino una toga sbugiarda Bassetti: cade anche la favola dell'aggressione La virostar denunciò un uomo per avergli rivolto minacce durante una presentazione a Sanremo nel 2022. Ora un giudice di Imperia ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste: «