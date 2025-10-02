Perfette per chi cammina tanto | queste sono le sneakers di Skechers che ti danno stabilità leggerezza e vestibilità aderente

Le Skechers Arch Fit sono scarpe progettate per offrire supporto durante lunghe camminate o giornate in movimento. La soletta Arch Fit è studiata per sostenere l’arco plantare e migliorare la distribuzione del peso, aumentando il comfort. Su Amazon sono disponibili a 63,95 €, in sconto rispetto al listino di 99,95 €. Prendilo in promozione su Amazon Una tecnologia sviluppata con attenzione ai dettagli. Uno degli elementi che caratterizza maggiormente questo modello è la soletta Arch Fit rimovibile, risultato di studi condotti in collaborazione con podologi. La struttura della soletta consente una distribuzione più uniforme del peso corporeo, con il vantaggio di ridurre la sensazione di affaticamento anche dopo molte ore in piedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

