Perfette per chi cammina tanto | queste sono le sneakers di Skechers che ti danno stabilità leggerezza e vestibilità aderente
Le Skechers Arch Fit sono scarpe progettate per offrire supporto durante lunghe camminate o giornate in movimento. La soletta Arch Fit è studiata per sostenere l’arco plantare e migliorare la distribuzione del peso, aumentando il comfort. Su Amazon sono disponibili a 63,95 €, in sconto rispetto al listino di 99,95 €. Prendilo in promozione su Amazon Una tecnologia sviluppata con attenzione ai dettagli. Uno degli elementi che caratterizza maggiormente questo modello è la soletta Arch Fit rimovibile, risultato di studi condotti in collaborazione con podologi. La struttura della soletta consente una distribuzione più uniforme del peso corporeo, con il vantaggio di ridurre la sensazione di affaticamento anche dopo molte ore in piedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: perfette - cammina
A SOLI € 19,99 #ANZICHÈ € 50 ! #SCARPE DONNA COMFORT #morbide, a pianta larga, con #sottopiede in pelle e fodera interna in pelle traforata. Perfette per camminare comodamente. - facebook.com Vai su Facebook
Perfette per chi cammina tanto: queste sono le sneakers di Skechers che ti danno stabilità, leggerezza e vestibilità aderente - Scopri le Skechers Arch Fit, scarpe da ginnastica uomo in offerta su Amazon a 63,95 euro invece di 99,95. Come scrive quotidiano.net