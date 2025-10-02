Perché sul gol decisivo in Barcellona-PSG non c'è fuorigioco nonostante la scelta del frame sbagliato
Il VAR manda il fotogramma sbagliato e i tifosi del Barcellona denunciano la svista, ma la posizione di Ramos era comunque regolare: il PSG vince e porta a casa tre punti in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - decisivo
#Conte: “Siamo in emergenza, sarà decisivo un fattore. Vi svelo perché ho scelto #milinkovicsavic" - X Vai su X
Il testo di Geremia 1,4-10 ci mostra un momento decisivo: Dio chiama Geremia a essere profeta per le nazioni. Ma il giovane Geremia, consapevole delle sue fragilità, risponde con paura e senso di inadeguatezza: “Ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perch - facebook.com Vai su Facebook
Barcellona, che avvio: tre gol a Maiorca e un Yamal stellare con la 10 sulle spalle - Il Barcellona campione uscente inizia la difesa della Liga con 3 punti seppelliti dalle polemiche: a Maiorca la squadra di Flick ha vinto 3- Si legge su gazzetta.it