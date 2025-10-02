Perché sul gol decisivo in Barcellona-PSG non c'è fuorigioco nonostante la scelta del frame sbagliato

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il VAR manda il fotogramma sbagliato e i tifosi del Barcellona denunciano la svista, ma la posizione di Ramos era comunque regolare: il PSG vince e porta a casa tre punti in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - decisivo

Barcellona, che avvio: tre gol a Maiorca e un Yamal stellare con la 10 sulle spalle - Il Barcellona campione uscente inizia la difesa della Liga con 3 punti seppelliti dalle polemiche: a Maiorca la squadra di Flick ha vinto 3- Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Gol Decisivo Barcellona