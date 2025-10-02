Perché Sinner giocherà due partite consecutive a Shanghai | addio giorno di riposo gli avversari che troverà

Gli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Shanghai hanno concesso un giorno in più di riposo a Jannik Sinner, che esordirà sabato 4 ottobre e non venerdì 3, come quasi tutto il resto della parte bassa del tabellone: anche il russo Andrey Rublev, in finale a Pechino in doppio, giocherà come l’azzurro un giorno più tardi. Per entrambi, però, il vantaggio ricevuto ben presto presenterà il conto da saldare: i due, infatti, giocheranno il secondo turno assieme alla parte alta del tabellone, ma poi dovranno disputare il terzo turno con la parte bassa, tornando così in campo già domenica 5, senza giorno di riposo tra un turno e l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Sinner giocherà due partite consecutive a Shanghai: addio giorno di riposo, gli avversari che troverà

