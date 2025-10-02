Perché si rischia un conflitto Europa-Russia come estrema forma di irriducibile sostegno a Kiev

di Stefano Briganti "La pace si otterrà solo sul campo di battaglia con la vittoria di Kiev" (2023, Josep Borrell, Ministro Esteri Ue), ".infliggere alla Russia un danno che le impedirà di competere industrialmente nel mondo per i prossimi decenni" (Joe Biden, 22 febbraio 2022). Questi erano gli obiettivi di EuropaUsa e le armi venivano inviate a Kiev a scopo difensivo per far ritirare l'aggressore oltre i confini ucraini del 1991 e con il divieto di usarle su territorio russo. Da allora, per passi successivi siamo arrivati al punto di approvare, anzi sollecitare, attacchi diretti in Russia (Trump che chiede a Zelensky "perché non attacchi la Russia?").

Guerra tra Russia e Europa? Dalla Polonia al Baltico fino alla Scandinavia: le 6 zone rosse dove si rischia il conflitto (con reazione a catena) - Ci sono almeno sei punti caldi in cui la pressione tra Russia, la sua alleata Bielorussia e l'Europa rischia di diventare casus belli.

Buffo: "L'Europa si sta preparando all'idea di conflitto, e questo mi preoccupa enormemente" - L'ad di Cisla: "Quello che colpisce è che la classe dirigente europea sembra convinta che la risposta sia rincorrere le grandi potenze sul terreno degli armamenti, ma quella è una partita che abbiamo ...