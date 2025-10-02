Perché Ryanair non vola da Milano a Roma non c’entra la concorrenza di altre compagnie

Milano, 2 ottobre 2025 – Ryanair è compagnia da sempre attentissima alla sostenibilità economica della sua attività. Accantonando gli esborsi supplementari poco graditi dai passeggeri (prezzo da pagare, replicano sempre dall’azienda, alla capillarità del servizio e all’effettivo basso costo del “nudo” biglietto), del pacchetto fa parte anche la linea aziendale improntata a evitare avventure poco sicure nel denso comparto del trasporto aereo, low cost e no. Per esempio in molti si saranno accorti che la compagnia irlandese, ben presente in Italia, con voli da Orio al Serio e Malpensa in Lombardia, mai ha provato a inserirsi sulla rotta Milano-Roma, storica navetta un tempo appannaggio di Alitalia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

