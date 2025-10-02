Perché Musk sta dicendo a tutti di cancellarsi da Netflix | Fatelo per la salute dei vostri figli

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musk sta dicendo a tutti i suoi follower di annullare il loro abbonamento da Netflix perché diffonderebbe tra i bambini l'ideologia "trans-woke". La polemica sembra partita da una serie animata che ha per protagonista un adolescente trans, ma in realtà il cartone è sulla piattaforma da anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - musk

