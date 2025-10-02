Poco fa, in un giorno sacro per gli ebrei, quello dello Yom Kippur, un accoltellamento si è verificato nei pressi di una sinagoga di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Due sono i morti accertati. Una terza persona, che si ritiene sia l’aggressore, colpita dalla polizia, sarebbe morta. Il premier britannico Keir Starmer, la cui moglie Victoria ha radici ebraiche, ha annunciato di aver disposto un rafforzamento della presenza della polizia a protezione di tutte le sinagoghe del Regno Unito. Le sinagoghe sono considerate obiettivi sensibili in gran parte del mondo occidentale. Una realtà che ha trasformato i luoghi di culto ebraici in fortezze permanentemente sorvegliate, con misure di sicurezza che variano significativamente da Paese a Paese ma accomunate da un livello di allerta costante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché le sinagoghe hanno bisogno di protezione militare?