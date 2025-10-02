Perché la salute mentale dei bambini va nutrita come il corpo | Social e fake news come il cibo spazzatura

I bambini vengono educati a prendersi cura del corpo attraverso la buona alimentazione e l'attività fisica, ma lo stesso non avviene per ciò che riguarda il benessere mentale. La ricercatrice e psicologa Amy Dawel si è invece detta convinta della necessità di insegnare fin dai primi anni a tutelare la propria salute psicologica e per questo ha proposto una sorta di “piramide alimentare della mente" per individuare le pratiche utili e quelle dannose per una crescita serena dei ragazzi. In questo modello, le relazioni reali, le sfide motivanti e le emozioni positive diventano il cibo "sano" per il cervello, mentre social media e fake news rappresentano alimenti "spazzatura" da ridurre al minimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Serve più consapevolezza verso i problemi di salute mentale - Il congresso Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS) ha messo al centro del dibattito l'urgenza di iniziative a livello nazionale dedicate alla salute mentale soprattutto dei giovani ... sanihelp.it scrive

“Ansia, dipendenze, depressione, allarme per i giovani: la salute mentale è una priorità politica e sociale” - Al convegno dell’Intergruppo One Mental Health si è parlato di nuove strategie, tra inclusione sociale e diritto alla cura per affrontare un’emergenza che in Italia riguarda 16 milioni di persone e ha ... Secondo adnkronos.com