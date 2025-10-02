Perché la politica non deve inseguire la piazza

Lastampa.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra un paradosso, eppure non lo è. Giorgia Meloni (e Matteo Salvini) hanno contribuito a creare il contesto quasi perfetto per l’altrui mobilitazione: se irridi la gente che. 🔗 Leggi su Lastampa.it

perch233 la politica non deve inseguire la piazza

© Lastampa.it - Perché la politica non deve inseguire la piazza

In questa notizia si parla di: perch - politica

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Politica Deve Inseguire