Perché la Francia ha abbordato una petroliera e cosa c'entrano i sorvoli dei droni in Danimarca

La Francia ha fermato al largo di Saint-Nazaire la petroliera Pushpa, sospettata di far parte della “flotta fantasma” russa e di aggirare le sanzioni sul petrolio. Due membri dell’equipaggio sono stati arrestati. Le autorità francesi sospettano che la nave possa essere stata collegata ai sorvoli di droni su Copenaghen e Oslo tra il 22 e il 25 settembre: i dati di navigazione mostrano che la Pushpa si trovava nelle acque danesi in quelle date, sollevando ipotesi di possibile utilizzo come piattaforma di lancio o copertura logistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

