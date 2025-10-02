Perché Jane Goodall è stata così importante | dagli scimpanzé di Gombe a un pianeta più umano

Jane Goodall, scomparsa a 91 anni, ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare gli altri animali e noi stessi. Le sue ricerche sugli scimpanzé hanno rivoluzionato l’etologia e la primatologia, aprendo la strada al riconoscimento delle emozioni negli altri animali. Pioniera e simbolo per le donne nella scienza, ha fondato istituti e programmi globali di conservazione unendo sempre conservazione, sviluppo e diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it