Perché Jane Goodall è stata così importante | dagli scimpanzé di Gombe a un pianeta più umano

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jane Goodall, scomparsa a 91 anni, ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare gli altri animali e noi stessi. Le sue ricerche sugli scimpanzé hanno rivoluzionato l’etologia e la primatologia, aprendo la strada al riconoscimento delle emozioni negli altri animali. Pioniera e simbolo per le donne nella scienza, ha fondato istituti e programmi globali di conservazione unendo sempre conservazione, sviluppo e diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - jane

Compie 90 anni Jane Goodall, la signora degli scimpanzé: la prima a studiarli nel loro ambiente - Seguì la copertina e il reportage del National Geographic, del 1965, con Goodall fotografata insieme a gruppo di primati. Si legge su iodonna.it

10 frasi di Jane Goodall che ci insegnano a rispettare l’ambiente e gli animali - Jane Goodall &#232; un’etologa e un’antropologa che lotta da oltre quarant’anni a favore di un maggior rispetto dell’ambiente e degli animali. Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Jane Goodall 232