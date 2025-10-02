Perché Israele non poteva attaccare la Flotilla La verità sulle navi bloccate dalle forze di Netanyahu e gli attivisti arrestati
La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Oltre 200 gli attivisti fermati, che saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. Una trentina gli italiani, tra loro l’eurodeputata Scuderi e il senatore Croatti. “Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi”, scrive su X il ministero degli Esteri israeliano Saar postando il video del fermo dell’attivista svedese. Da venerdì i rimpatri. “Ventitré imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”, rende noto la flottiglia, specificando che sono state 13 le barche intercettate e fermate da Israele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: perch - israele
"C'è una guerra che non si ferma perchè chi l'ha iniziata non è disposto ad accettare come vicino lo Stato di Israele, popolato dagli ebrei che vogliono eliminare" Antonino Monteleone a #ÈsempreCartabianca - X Vai su X
LE ACQUE DI GAZA NON SONO ISRAELIANE Sono molto gravi le affermazioni del ministro Crosetto perché legittimano l'occupazione illegale da parte di Israele del territorio e delle acque di fronte a Gaza. Quelle acque non sono acque territoriali israeliane c - facebook.com Vai su Facebook
ATTACCO A DOHA CON L’OK DI TRUMP/ “Ora per Israele colpire Hamas vale più degli ostaggi” - Ora anche a Gaza l'IDF "finirà il lavoro" Un attacco alla leadership di Hamas riunita a Doha ... Lo riporta ilsussidiario.net
L’attacco aereo di Israele contro i funzionari di Hamas in Qatar - Martedì l’esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo contro alcuni funzionari di Hamas a Doha, la capitale del Qatar. Come scrive ilpost.it