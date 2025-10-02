Perché Israele non poteva attaccare la Flotilla La verità sulle navi bloccate dalle forze di Netanyahu e gli attivisti arrestati

La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Oltre 200 gli attivisti fermati, che saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. Una trentina gli italiani, tra loro l’eurodeputata Scuderi e il senatore Croatti. “Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi”, scrive su X il ministero degli Esteri israeliano Saar postando il video del fermo dell’attivista svedese. Da venerdì i rimpatri. “Ventitré imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”, rende noto la flottiglia, specificando che sono state 13 le barche intercettate e fermate da Israele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it