Il numero di calciatori che hanno subito infortuni in Premier League è in crescita. Secondo studi Uefa condotti da Jan Ekstrand, le squadre con maggiore disponibilità di giocatori hanno più probabilità di vincere, e i tassi di infortunio tendono a seguire gli allenatori da un club all'altro. Al momento il Chelsea ha il numero più alto di indisponibili (11), seguito dal Tottenham Hotspur (7) e dal Sunderland (6). L'Arsenal — già devastato dagli infortuni la scorsa stagione — ne conta 4. Stili di gioco e infortuni. Il Liverpool ha subito il primo grave infortunio quando il nuovo acquisto estivo Giovanni Leoni si è rotto il legamento crociato anteriore (Acl) nella vittoria di Coppa di Lega contro il Southampton.

Perché i giocatori si infortunano così tanto? Chi pressa alto con intensità, è più a rischio (Times)