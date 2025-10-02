Perché Errani Paolini sono già in semifinale a Pechino Un ritiro spiana le porte n1 nella Race consolidato
Lunedì scorso, dopo aver vinto il match degli ottavi di finale di doppio del WTA 1000 di Pechino, la tedesca Laura Siegemund e la russa Kamilla Rakhimova hanno comunicato il loro ritiro da torneo, consentendo così alle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini l’accesso diretto alle semifinali senza giocare i quarti. Sara Errani e Jasmine Paolini, dunque, senza scendere in campo rafforzano il primo posto nella Race WTA, anche se avendo vinto nel 2024 a Pechino, nel ranking WTA non possono migliorare il quinto posto a pari merito che attualmente occupano. La Race, infatti, si basa sui risultati di ciascuna coppia nell’arco della stagione, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascun tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna con cui ha giocato. 🔗 Leggi su Oasport.it
