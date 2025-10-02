Perché è pericoloso creare simmetrie fra la tragedia di Gaza e la Shoah

Al direttore - Rispondendo a Mieli che, ospite di Formigli e della sua trasmissione su La 7, si rifiutava di definire “genocidio” quel che succede a Gaza, Montanari ha così detto: “Tu ti puoi anche rifiutare di dire che l’acqua calda è calda, ma che a Gaza sia genocidio è una verità scientifica”. E’ la scienza dunque ad attestare che a Gaza è genocidio, secondo Montanari. Chiaro che Montanari di scienza capisce il giusto, ma la domanda che le sue parole impongono è: ma com’è possibile che uno di questo livello intellettuale sia rettore di una delle più antiche e celebrate università italiane? Roberto Volpi Suggeriamo a Montanari, nel caso fosse troppo complicato chiedere a Liliana Segre cosa ne pensa del tema, una lettura istruttiva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

