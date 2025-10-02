Perché dovresti avere nell’armadio almeno un paio di ankle boots per l’autunno-inverno 2025 26
Tra le shoeaholics più incorreggibili sulla faccia dell’intero globo vi è una sottocategoria aspramente criticata dalle proprie simili per pura inclinazione naturale: quella di coloro che amano indossare gli stivali anche sotto il sole cocente. Perché d’altronde si sa, certe passioni sono tanto intense e brucianti da non poter conoscere stagione. Da indossare sotto a minigonne, slip dress ma soprattutto shorts, volenti o nolenti queste calzature sono divenute con il tempo molto più che un accessorio prettamente invernale ma un elemento statement, una vera e propria cifra stilistica, un manifesto — pelle su suola — di grande personalità. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: perch - dovresti
Le grandi offerte non aspettano, perché dovresti farlo tu? Ti aspettiamo nei punti vendita Opportunity per approfittare di tutte le promozioni in corso. Passa in negozio e riempi il carrello di risparmio! Sfoglia il volantino completo https://opportunityitalia.it/vola - facebook.com Vai su Facebook