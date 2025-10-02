. Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025, su La7? Il noto giornalista e conduttore tv oggi non è presente in studio a causa dello Yom Kippur. A renderlo noto è stato lui stesso nel corso della puntata di ieri: “Domani non ci sarò perché è il giorno del digiuno dello Yom Kippur. Al mio posto ci sarà Gerardo Greco”. Cos’è lo Yom Kippur. Yom Kippur (“Giorno dell’espiazione”) è la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell’espiazione. Nella Torah viene chiamato Yom haKippurim. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025: il motivo