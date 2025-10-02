Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi 2 ottobre 2025 | il motivo
. Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025, su La7? Il noto giornalista e conduttore tv oggi non è presente in studio a causa dello Yom Kippur. A renderlo noto è stato lui stesso nel corso della puntata di ieri: “Domani non ci sarò perché è il giorno del digiuno dello Yom Kippur. Al mio posto ci sarà Gerardo Greco”. Cos’è lo Yom Kippur. Yom Kippur (“Giorno dell’espiazione”) è la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell’espiazione. Nella Torah viene chiamato Yom haKippurim. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: perch - david
“Pippa di meno”, David Parenzo replica alla sfuriata di Enzo Iacchetti contro Israele - Anche David Parenzo si unisce al coro delle reazioni seguite all'ormai celebre sfogo tv di Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca. Lo riporta fanpage.it
David Parenzo e Vincenzo De Luca vanno lunghi, l’intervento della regia con la sigla per fermarli - La terza stagione di Parenzo a L’aria che tira parte col botto: dal duello ChatGPT con Donzelli al siparietto con De Luca interrotto dalla sigla. Riporta fanpage.it