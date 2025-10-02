Perché Claudia Ruggeri ha lasciato Avanti un altro
Tra scollature vertiginose, abiti sensuali e sorriso contagioso, Claudia Ruggeri ha subito conquistato l'attenzione del pubblico di Avanti un altro. Tanto da essere un volto fisso del game show di Paolo Bonolis per ben quattordici anni. Ora, però, la soubrette ha deciso di cambiare vita. Perché ad Avanti un altro non c'è più Claudia Ruggeri. Prima supplente, poi poliziotta, infine Miss Claudia: la Ruggeri ha interpretato vari personaggi nel Minimondo di Avanti un altro. Ora però ha detto basta. È stata infatti la soubrette a scegliere di andare via dopo così tanti anni. "Sono cresciuta in quello studio, è stata una famiglia a tutti gli effetti.
Dopo quattordici anni ad Avanti un altro, Claudia Ruggeri – cognata di Sonia Bruganelli – ha deciso di lasciare il game show di Paolo Bonolis