Perché c’è un elicottero dei carabinieri che vola senza sosta sopra Cantù

Quicomo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione nel cielo del Comasco, in particolare sopra Cantù e nei comuni vicini. Numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di un elicottero dei Carabinieri che da ore sta sorvolando senza sosta il territorio.Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sull’intervento dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - elicottero

Cerca Video su questo argomento: Perch233 C8217232 Elicottero Carabinieri