Per un centinaio di bambini giornata di vendemmia al parco della Resistenza
Sono un centinaio i bambini delle scuole dell’infanzia Malaguzzi e San Remo che, nelle giornate di venerdì 26 e lunedì 29 settembre, si sono messi nei panni degli agricoltori e hanno vendemmiato e pigiato l’uva.Con i loro secchielli, si sono recati alla storica vigna di proprietà comunale al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
